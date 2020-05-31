شكرا لقرائتكم خبر عن مطران سوهاج الكاثوليكى يترأس قداسا يقتصر على الراهبات بطهطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأس الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بجزيرة الخذندراية بمركز طهطا بسوهاج ، وشارك معه في صلاة الذبيحة الإلهية الأب إبرام نوح راعي الكنيسة، وبعض الراهبات، وألقي الأنبا باسيليوس كلمة العظة حول: أهمية الصلاة في المنزل، مؤكدا أن أزمة كورونا فتحت الباب أمام العبادة الفردية والتأمل الشخصي وأعادت الاعتبار لأهمية المذبح العائلى وللترابط الأسري وهي كلها فوائد ومزايا لم نكن نشعر بها قبل هذه الأزمة.

فيما تواصل الكنيسة القبطية الكاثوليكية العمل بتوصيات البيان الرابع والذى صدر من صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بتاريخ 10 مايو الحالي، ومن المقرر انعقاد سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو لدراسة الأمر.

ونلحق أهم التوصيات التى جاءت به:

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استمرار إيقاف صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، على أن يقوم الآباء الكهنة بالاحتفال بالقداس يوميا، ويكون الاحتفال قاصرا على رعاة كل كنيسة واثنان أو ثلاثة من الشمامسة والمرتلين بدون حضور المؤمنين.

يستمر قصر صلوات الجنازات على أسرة المنتقل.

يُسمَح بالاحتفال بالأكاليل في الكنيسة فقط، على أن يلتزم العروسان بكتابة إقرار يلتزمان فيه أن يكون الحاضرون عددهم ستة أشخاص بجانب الكاهن المحتفل بالإكليل والشماس الخادم.

يُسمَح بالاحتفال بسر المعمودية في الكنيسة فقط، على أن يلتزم الوالدان بعدد أربعة أشخاص بجانب الكاهن المحتفل والشماس الخادم.

يتم تعليق كل الأنشطة الصيفية بالكنائس بما فيها الندوات والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار آخر.