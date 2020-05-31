شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: احتساب درجات البحوث لطلاب الإعادة ومواد التخلف بالمجموع التراكمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرار رقم 1983 لسنة 2020 بتاريخ 2020/5/11 وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، بأنه يرصد للطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج المقيدين بإحدى سنوات النقل ، أو الطلاب المقيدين بكافة الفرق الدراسية المسجلين بمواد تخلف من إحدى سنوات النقل، فيما يتعلق بهذه المواد الدرجات التي سيحصلون عليها سواء في الرسائل البحثية المقالات بحثية – المشروعات بحثية - الأبحاث المرجعية ) التي سيقومون بإعدادها أو الاختبارات الإلكترونية في مقررات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2019 بحد أقصى تقدير مقبول تقيدا بما أوجبته المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1972، وتضاف الدرجات المقررة لتلك المقررات إلى المجموع الكلي للدرجات المجموع التراکمى.



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وقالت الجريدة الرسمية انه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولاتحته التنفيذية ؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 13 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى ؛ على قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004 في شأن إعادة تنظيم أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين با وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات وحضانات الأطفال ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 798 لسينية 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة الحماية المواطنين من أية تداعيات محت بروس كورونا المستجد ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا السنجد ، وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1290 لسنة 2020 ؛ وعلى ما قرره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم ( 699 ) المعقودة بتاریخ 2020/4/18 بشأن الخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 / 2020 في إطار تطورات الوضع المحلي والعالمى لانتشار فيروس كورونا المستجد ؛ وعلى ما قرره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المعقودة بتاريخ 2020/5/7 ؛ وللصالح العام ؛ المادة الأولى: مع عدم الإخلال بسائر الأحكام الواردة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1290 لسنة 2020 .

وأكد قرار وزير التعليم العالى المنشور بالجريدة الرسمية فى مادته الثانية، تسری أحكام هذا القرار على كافة الجامعات والمعاهد المصرية . فيما نصت المادة الثالثة بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي رسم تاریخ ترد على جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخص التعليم العالي والبحث العلمي.