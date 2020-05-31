خلال 24 ساعة.. ضبط 5325 شخص مخالف لقرار حظر المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملة أمنية، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا). أسفرت جهود الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 5325 شخص مخالف لقرار حظر المواطنين، وضبط 2003 سيارة مخالفة. كما ضبطت الحملة 168 دراجة نارية مخالفة، وضبط 127 مركبة "توك توك" مخالفة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها- بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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