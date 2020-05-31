قبل بدء العمل غدا.. تطهير وتعقيم مقار الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ كافة إجراءات التعقيم والتطهير اللازمة لتطهير وتعقيم مقار قطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية ووحدات المرور، استعداداً لبدء العمل بها إعتباراً من أول يونيو، حرصاً على سلامة المترددين عليها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد: ارتداء الكمامة شرط أساسي للتردد على كافة المنشآت الشرطية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترزاية والالتزام بالمسافات الآمنة أثناء التردد عليها، حرصاً على سلامة المواطنين وسلامة العاملين بها.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وفي ضوء ما تقرر من استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية.