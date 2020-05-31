خلال 24 ساعة.. ضبط 103 شخصاً لمخالفتهم قرار ايقاف البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة أمنية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وضبط المخالفين للقرار الصادر بايقاف كافة صور أعمال البناء. أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 103 شخصاً لمخالفتهم القرار المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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