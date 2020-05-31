محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، عن ضبط 25 متهما.

كما ضبطت الحملات 15 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

ونجحت الحملة في ضبط 13 ألف و532 مخالفة مرورية، وضبط 145 دراجة نارية مخالفة، وفحص 72 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لممارستهم أعمال البلطجة.. ضبط 15 متهمًا في يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.