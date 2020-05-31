سقوط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزته 82 طربة حشيش بقصد إعادة تدويرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اثنين من العناصر الإجرامية بمطروح، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش، وإعادة تدويره وخلطه لإنتاجه بكميات كبيرة، وبحوزتهما82 طربة لمخدر الحشيش.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط(اثنين من العناصر الإجرامية"لهما معلومات جنائية"–مقيمان بمحافظة مطروح) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش ، وإعادة تدوير وخلط المخدر لإنتاجه بكميات كبيرة ، متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة مكاناً لمزاولة نشاطهما فى الاتجار والترويج.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح ،أمكن استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الضبعة وبحيازتهما(82طربة لمخدر الحشيش وزنت 20,500 كيلو جرام –2 كيلو جرام من المادة الخام لمسحوق بودرة الحشيش - 2 مكبس حديد يدوى –3 قطع معدنية تستخدم فى عملية كبس مخدر الحشيش –الأدوات المستخدمة فى عمليات الكبس والتصنيع – مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه – 2 هاتف محمول –ميزان - سيارة)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (1170000 – مليون ومائة وسبعون ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.