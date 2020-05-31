12 ألفا.. 49% من إصابات كورونا في "القاهرة الكبرى"- أرقام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أعلى المحافظات في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما أعلنته الوزيرة، احتلت محافظة القاهرة المركز الأول بواقع 7111 حالة، والجيزة المركز الثاني بواقع 2629 حالة، والقليوبية المركز الثالث بواقع 1787 حالة.

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وبذلك يصبح إجمالي عدد حالات الإصابة في إقليم القاهرة الكبرى نحو 11527 ألف إصابة تمثل حوالي 51% من إجمالي إصابات كورونا على مستوى الجمهورية.

وسجلت مصر أمس السبت، 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، و34 وفاة.

ووصل عدد الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس إلى 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 وفاة.