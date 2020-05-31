لأول مرة.. الصحة تعلن أعلى 6 محافظات مصابة بكورونا: 7 آلاف في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، لأول مرة، عن ترتيب الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، احتلت محافظة القاهرة صدارة المحافظات الموجود بها مصابين ب 7111 حالة، تليها محافظة الجيزة بنحو 2629 حالة، ثم القليوبية بنحو 1787 حالة، والمنوفية بنحو 1533 حالة، والفيوم بنحو 1277 حالة.

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وجاءت محافظة الإسكندرية في المركز السادس ب1078 حالة، ثم البحيرة ب988 حالة، ثم الشرقية بأقل من ألف حالة بقليل.

وجاءت محافظات: جنوب سيناء ومرسى مطروح وشمال سيناء كأقل المحافظات في عدد الحالات.

وأوضحت وزارة الصحة إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 913 حالة وفاة.