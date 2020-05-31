عوض تاج الدين: زيادة أعداد إصابات كورونا عدلت استراتيجية العلاج والتشخيص.. وهذا ما يقلقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن المؤسسات الطبية ممثلة في وزارتي الصحة والتعليم العالي، قادرتين على تقديم الخدمة لأرقام الإصابات المتوقعة بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن قواعد العلاج تغيرت، وتتيح التعامل فورا مع أي حالة مصابة يعلن اكتشافها.

وكشف تاج الدين خلال مؤتمر صحفي يعقد بمقر وزارة الإعلام الآن، أن الإصابات ازدادت خلال شهر رمضان وعيد الفطر بسبب الزيارات العائلية وهو ما جعل الإصابات تنتشر بصورة عائلية، لافتا إلى أنه في البداية كان يتم رصد المخالطين وعزل المصابين بصورة يومية لكن زيادة الأعداد تسببت في تغيير استراتيجية العلاج والتشخيص، منوها بأن وزارة الصحة خصصت أرقامًا للاستفسارات.

وأوضح تاج الدين أن بروتوكول العلاج موجود والعزل المنزلي يتم للحالات البسيطة، مناشداً المواطنين الاستجابة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة النصائح الصحية تجنبا لأعراض الوباء، مضيفًا: "إننا لا نقلق من زيادة الحالات حالياً ولكن ما يقلقنا هو الانتشار".

وبدأ منذ قليل بمقر وزارة الدولة للإعلام، مؤتمر للإعلان عن ما توصلت له اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد بحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.