وزير الإعلام يعلن تغيير مواعيد حظر التجوال بدءًا من اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، تغيير مواعيد حظر التجوال بدءًا من اليوم، حيث سيكون الحظر من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا اعتبار من اليوم، مع تخصيص خط ساخن 105 بوزارة الصحة و15311 خاص بمستشفيات التعليم العالي للاستفسار عن كورونا .

وأوضح أنه سيتم تخصيص رقم بكل محافظة للاستفسار عن كورونا يحدده المحافظون، كما سيتم زيادة عدد الوحدات الصحية لمتابعة حالات كورونا كما كلّف رئيس الوزراء بمتابعة أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة ومتابعة نظم الوقاية.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المؤسسات الطبية ممثلة في وزارتي الصحة والتعليم العالي، قادرتين على تقديم الخدمة لأرقام الإصابات المتوقعة بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن قواعد العلاج تغيرت، وتتيح التعامل فورا مع أي حالة مصابة يعلن اكتشافها.

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وكشف تاج الدين خلال مؤتمر صحفي يعقد بمقر وزارة الإعلام الآن، أن الإصابات ازدادت خلال شهر رمضان وعيد الفطر بسبب الزيارات العائلية وهو ما جعل الإصابات تنتشر بصورة عائلية، لافتا إلى أنه في البداية كان يتم رصد المخالطين وعزل المصابين بصورة يومية لكن زيادة الأعداد تسببت في تغيير استراتيجية العلاج والتشخيص، منوها بأن وزارة الصحة خصصت أرقامًا للاستفسارات.

وأوضح تاج الدين أن بروتوكول العلاج موجود والعزل المنزلي يتم للحالات البسيطة، مناشداً المواطنين الاستجابة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة النصائح الصحية تجنبا لأعراض الوباء، مضيفًا: "إننا لا نقلق من زيادة الحالات حالياً ولكن ما يقلقنا هو الانتشار".

وبدأ منذ قليل بمقر وزارة الدولة للإعلام، مؤتمر للإعلان عن ما توصلت له اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد بحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.