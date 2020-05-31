محافظ القاهرة يتفقد موقفي الألف مسكن والخازندارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية اليوم الأحد، لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة، حيث تفقد موقف الألف مسكن لسيارات السرفيس بعين شمس وموقف الخازندارة للنقل العام والجماعي بشبرا .

وأكد محافظ القاهرة، أنه لاحظ خلال جولاته بالمواقف وجود التزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات الأمر الذي يدل على وجود وعي كبير بينهم وتفهم بأن الإجراءات التي تتخذها الدولة بهدف الحفاظ عليهم.

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وطالب محافظ القاهرة، سائقي السيارات الأجرة بضرورة الاستمرار في الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وعدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها.

وشدد على ضرورة تعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب حرصًا على الصحة العامة ولعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية .

كما شدد محافظ القاهرة، على مسئولي المواقف بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين المنتظرين دورهم في الركوب .