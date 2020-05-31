مصر | "الأمور المستعجلة" ترفض فرض الحراسة على "الأطباء"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر "الأمور المستعجلة" ترفض فرض الحراسة على "الأطباء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الدعوة التي أقامها أحد الصيادلة بتاريخ 9 فبراير 2020، برفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الاختصاص النوعى.

وأقام أحد الصيادلة دعوى مستعجلة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يوم 9 فبراير 2020، قيدت تحت رقم 253 لسنة 2020، طالبًا الحكم فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وإتحاد نقابات المهن الطبية وتعيين حارس قضائي على كلًا من نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية.

وجاء ذلك بزعم منه بأن أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء وعلى رأسهم نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، ارتكبوا العديد من الأفعال الإجرامية ضد أعضاء نقابات المهن الطبية وضد المرضى وضد الوطن وحرضوا ضد الدولة وعملوا على اثارة القلاقل والتحريض ضد سياسات القيادة الحكيمة للدولة والتحريض على الاضرابات.

كما اتهمت الدعوى، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بالتوغعل على حقوق الصيادلة القانونية وممارس البلطجة بمنع الحارس القضائي على نقابة الصيادلة ولجنته المعاونة من ممارسة مهامهم الرقابية والإدارية بمجلس اتحاد نقابات المهن الطبية.

وتداولت الدعوى بجلساتها وحضر وكيلًا عن نقابة الأطباء وكذا عن رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بصفته وقدما حواظ مستنداتهما ومذكرات دفاعهما وطلبا الحكم بعدم إختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، وإحتياطيًا برفض الدعوى لعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية طبقًا للدستور.

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وقد صدر حكم المحكمة اليوم بجلسة 31 مايو والقاضى منطوقه: "حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة".