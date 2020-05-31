مصر | تجديد حبس المتهمين باغتصاب منة عبد العزيز "فتاة التيك توك"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر تجديد حبس المتهمين باغتصاب منة عبد العزيز "فتاة التيك توك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهمين، باغتصاب منة عبد العزيز "فتاة التيك توك"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأفاد مصدر مطلع على التحقيقات، في وقت سابق، بأن النيابة العامة قررت في القضية رقم 3329 لسنة 2020، إداري الطالبية بحبس كلا من المتهمين أية إبراهيم خميس، وشهرتها منة عبد العزيز، وبسام رضا صابر حنا، وشهرتة "بيشوي"، ومازن إبراهيم، شيماء أحمد شحاتة شاكر، وفاطمة أحمد شحاتة شاكر، سراج فاروق عبد السميع حسن، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات.
وأضاف أن النيابة طلبت الصحيفة الجنائية للمتهمين، وطلبت حضور العقيد محمد أمين، مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية، لجلسة تحقيق صباح يوم 1 يونية المقبل؛ لسماع شهادته.
وأورد المصدر أن النيابة العامة قررت إرسال القرصين المدمجين الخاصين بواقعة الاعتداء الجنسي على الفتاة، وكذلك الفيديو الخاص بنفيها اعتداء الشاب مازن إبراهيم عليها، والذي تم تحرزيهم وإعدادهم بمعرفة النيابة العامة، وكذلك الهواتف المحمولة، إلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وينتدب أحد المختصين به لتفريغ محتوى القرصين المدمجين والهواتف المحمولة وما تحويه من مقاطع فيديو مرئية وصور فوتوغرافية، وما هو مثبت على الهواتف المحمولة من تطبيقات لمنصات التواصل الاجتماعي.
خروج 182 مصابا بكورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 5693 حالة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ5693 متعافيًا.
تسجيل 1367 إصابة بكورونا و34 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد المصابين في مصر 23449 و913 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".