مصر | تجديد حبس المتهمين باغتصاب منة عبد العزيز "فتاة التيك توك"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر تجديد حبس المتهمين باغتصاب منة عبد العزيز "فتاة التيك توك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهمين، باغتصاب منة عبد العزيز "فتاة التيك توك"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأفاد مصدر مطلع على التحقيقات، في وقت سابق، بأن النيابة العامة قررت في القضية رقم 3329 لسنة 2020، إداري الطالبية بحبس كلا من المتهمين أية إبراهيم خميس، وشهرتها منة عبد العزيز، وبسام رضا صابر حنا، وشهرتة "بيشوي"، ومازن إبراهيم، شيماء أحمد شحاتة شاكر، وفاطمة أحمد شحاتة شاكر، سراج فاروق عبد السميع حسن، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات.

وأضاف أن النيابة طلبت الصحيفة الجنائية للمتهمين، وطلبت حضور العقيد محمد أمين، مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية، لجلسة تحقيق صباح يوم 1 يونية المقبل؛ لسماع شهادته.

وأورد المصدر أن النيابة العامة قررت إرسال القرصين المدمجين الخاصين بواقعة الاعتداء الجنسي على الفتاة، وكذلك الفيديو الخاص بنفيها اعتداء الشاب مازن إبراهيم عليها، والذي تم تحرزيهم وإعدادهم بمعرفة النيابة العامة، وكذلك الهواتف المحمولة، إلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وينتدب أحد المختصين به لتفريغ محتوى القرصين المدمجين والهواتف المحمولة وما تحويه من مقاطع فيديو مرئية وصور فوتوغرافية، وما هو مثبت على الهواتف المحمولة من تطبيقات لمنصات التواصل الاجتماعي.