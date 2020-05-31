أخبار مصر | 'الصحفيين': فتح مكتب الأحوال المدنية غدًا.. والبدء في التوكيلات العامة والقضايا بالشهر العقاري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين': فتح مكتب الأحوال المدنية غدًا.. والبدء في التوكيلات العامة والقضايا بالشهر العقاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، عن إعادة فتح مكتب السجل المدني بمقر النقابة، بداية من يوم الإثنين الموافق الأول من يونيو، وذلك بعد أن استمر غلق جميع مكاتب الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية لأكثر من شهرين، بقرار من رئيس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد.

وقال "يوسف" فس بيان له، إن مكتب الأحوال المدنية سيعمل بشكل يومي لإصدار البطاقات الشخصية أة تجديدها للزملاء الصحفيين وأسرهم من الدرجة الأولى، وذلك من العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وذلك مع اتباع الإجراءات الاحترازية كاملة وإجراءات تطهير المقرات بصفة دورية، مع ضرورة ارتداء الكمامات حال التعامل من داخل مقرات المصلحة.

وأضاف: "تعمل باقي خدمات النقابة بشكل كامل، بداية من مكتب الشهر العقاري الذي بدأ العمل في التوكيلات العامة وتوكيلات القضايا، بالإضافة إلى التوكيلات الخاصة وتوكيلات السيارات وتوثيق العقود، ويستمر مكتب البريد في تقديم كافة خدماته ومكتب السكة الحديد، وأيضًا مكتب الشركة المصرية للاتصالات لسداد فواتير التليفونات".

وكان قد صرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بأنه انطلاقًا من كون النقابة بيت كل الصحفيين المصريين بكل أجيالهم ومؤسساتهم، فقد واصل اتصالاته الكثيفة مع كل الجهات المختصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة انتشاره بين أعضاء النقابة وأسرهم.

وقال في بيان سابق له، أمس، إن الاتصالات التي أجراها توصلت بالتنسيق مع رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية الزميل أيمن عبدالمجيد، ووافق عليها المجلس، للإجراءات التالية:

أولًا: فتح الانضمام الاستثنائي لمشروع العلاج، لمدة 15 يومًا تبدأ من 1 إلى 15 يونيه، بدون غرامة.

ثانيًا: الاتفاق مع مجموعة من أساتذة واستشاريي الطب المتخصصين من خيرة كوادر مستشفيات الحميات، للتواصل معهم تليفونيًا أو إلكترونيًا لاستشارتهم حول أي حالة اشتباه، وإبداء الرأي في التحاليل والإشاعات التي يجب القيام بإجراءها.

ثالثًا: يتيح مشروع العلاج، وفق دليل هذا العام المحدث، كل الإشاعات والتحليلات المطلوبة للتأكد من حالة الاشتباه، وفي مقدمتها الأشعة المقطعية على الصدر بمختلف جهات التعاقد، بأسعار مخفضة، يتحمل العضو منها 200 جنيهًا فقط، بدلًا من تكلفتها العادية والتي تصل إلى 1000 جنيه.

كما يتيح مشروع العلاج التحاليل التالية وفق الدليل المحدث، لهذا العام بأسعار مخفضة تتساوى مع أفضل العروض المقدمة للجهات النقابية الأخرى، ويتحمل العضو منها 70 جنيهًا فقط، بدلا من قيمتها العادية التي تصل لنحو 400 جنيه، وهي:

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Complete blood picture (CBC)

ESR

CRP(Quantitative)

SGOT

SGPT

ferritin

رابعًا: إجراء مسحات كورونا بعد اتخاذ الاستشارة الطبية وإجراء الإشاعات والتحليلات السابقة، دون تحميل الصحفيين أعضاء مشروع العلاج وأسرهم أي تكلفة مالية، وذلك بمستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة.

خامسًا: إتاحة أسرة وغرف للعزل بمستشفيات وزارة الصحة، لمن تثبت إصابته من الصحفيين وأسرهم، وتستلزم حالته ذلك، وستوفر وزارة الصحة حقائب العلاج لمن يتقرر عزلهم منزليًا، والمخالطين لهم.

سادسًا: يتم تشكيل لجنة للتواصل مع الزملاء للقيام بالإجراءات السابقة، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين وتضم محمد شبانة السكرتير العام وأيمن عبد المجيد مقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ويعتبر كل أعضاء المجلس أنفسهم أعضاء فيها لتلقي اتصالات الزملاء على مدار الساعة، ويتولى الجانب التنفيذي كل من سعيد حسني مدير عام النقابة وعماد حمدى ومحمد خليفة نائبا المدير العام وعبد الرحمن مجدى بمشروع العلاج.