أخبار مصر | تفاصيل أول لقاء بين نقيب الأطباء ووزيرة الصحة منذ أزمة كورونا

التقى الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بديوان عام الوزارة، اليوم الأحد.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة زايد، اهتمام الوزارة وأجهزة الدولة بتطبيق إجراءات حماية الفرق الطبية، حيث ثمنت جهودهم في التعامل مع الجائحة.

في حين شدد الدكتور حسين خيري، على جميع مطالب النقابة السابقة، والأهمية القصوى لقيام الدولة بالمهمة القومية التي تتمثل في حماية الفرق الطبيةى، حت يستطيع الاستمرار في قيامه بمهامه الوطنية تجاه المجتمع والمواطنين جميعًا.

وأكد النقيب، في مؤتمر صحفي مع الوزيرة - هو الأول بينهما خاصة منذ أزمة كورونا - أهمية التغلب على العقبات التي تقف أمام تنفيذ قرارات الدولة لحماية الفرق الطبية.

من ناحية أخرى، تم الاتفاق على فتح قناة تواصل على مدار الـ 24 ساعة بين نقيب الأطباء ووزيرة الصحة، حتي يتم حل مشكلات الفرق الطبية أولًا بأول.

أما عن مشكلة اطباء تكليف دفعة 2020 فأكد "خيري" على مطالب شباب الأطباء، لكن لا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

1367 إصابة جديدة

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

913 حالة وفاة

وقال متحدث الوزارة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".