أخبار مصر | بشرى سارة لأعضاء نقابة المهندسين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لأعضاء نقابة المهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدرت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحي، قرارًا اليوم الأحد، يتعلق بصالح الأعضاء، في ظل الظروف الحالية.
وأعلنت النقابة، مد فترة الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، لمدة شهر، تيسيرًا على المهندسين أعضاء الجمعية العمومية وذويهم، في ظل فترة صعبة والإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا ( كوفيد - 19 )، وذلك ابتداء من غد الاثنين، وحتى الثلاثاء 30 يونيو.
وتعد هذه هي المرة الرابعة التى تقرر فيها هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، مد فترة الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، حيث تم الإعلان عن فتح باب الاشتراك 2 نوفمبر 2019، حتى 29 يناير 2020، وعقب ذلك الإعلان عن استمرار استقبال طلبات التجديد بدون غرامة حتى 15 فبراير 2020.
ويبدأ تطبيق غرامة تأخير تقدر بـ25% من قيمة الاشتراك، اعتبارا من يوم 16 فبراير 2020، حتى نهاية شهر فبراير، ثم قرار بمد الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية حتي يوم 31 مارس الماضى، بغرامة قدرها 25%، ثم مدها حتى يوم الأربعاء 22 أبريل 2020، وأخيرا قرار بالمد حتى 30 يونيو 2020.
يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان هيئة مكتب النقابة العامة مد فترة تحديث بيانات أعضاء النقابة من أصحاب المعاشات تحت سن الستين عام، حتى 30 يونيو 2020، نظرا لظروف جائحة كورونا، بالإضافة إلى مد تحديث البيانات بالنسبة للأسر، حتى 31 يوليو 2020، بدلا من الأول من يوليو المقبل، والمهندسين المستحقين للمعاشات فوق سن الستين عام، فيظل موعد تحديث بياناتهم خلال شهر أكتوبر، نظرا لأن تحديث البيانات بالنسبة لتلك الشريحة تتم كل عامين.
1367 إصابة جديدة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى الأمس.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.
وأشار إلى تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
913 حالة وفاة
وقال متحدث الوزارة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".