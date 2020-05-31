أخبار مصر | توصيات مهمة بشأن زراعة الذرة الرفيعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر توصيات مهمة بشأن زراعة الذرة الرفيعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، عددا من التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الرفيعة مراعاتها، خلال شهر يونيو.

وتشمل التوصيات كالآتي:

1- تزرع الذرة الرفيعة خلال شهر يونيو.

2- تبدأ الزراعة في جور على أبعاد 20 سم للأصناف الطويلة و15 سم للأصناف القصيرة.

3- تتم الزراعة في الثلث السفلى من الخط على الريشة العمالة المواجهة للشمس.

4– وتتم الزراعة بوضع 4 حبوب على عمق 2 – 3 سم وتغطى بالتراب الناعم.

5-تستخدم الأسمدة الحيوية مثل النتروبين والفوسفورين، لكي يوفر في كميات الأسمدة الكيماوية المستخدمة بقدار الربع، وذلك بهدف حماية البيئة من التلوث، ويتم خلط تلك الأسمدة مع الحبوب (التقاوى ) قبل الزراعة جيدا مع مادة لاصقة.

6-عند استخدام مبيدات فطرية تعامل بها التقاوي قبل الزراعة لتقليل أكل الطيور للتقاوي على أن يكون الري على البارد.

7-تتم العزقة الأولى لإزالة الحشائش بعد 18 يوما من رية الزراعة ويعقبها خف النباتات بمعدل نباتين للجورة الواحدة ثم التسميد بالسماد الأزوتي والبوتاسي ثلث جرعة التسميد الأزوتي (100 وحدة).

8- يتم التسميد الأزوتي بمعدل 35 وحدة أزوت في الدفعة الأولى و35 وحدة في الدفعة الثانية بعد الأولى 15 يوما على أن يتم وضع السماد تكبيشا أمام الجور وعلى بعد 5 سم.

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9- يتم إجراء العزقة الثانية بعد الأولى بحوالي 15 يوما ويعقبها التسميد بالدفعة الثانية ثم الري.

10- يفضل إجراء رشة وقائية ضد الثاقبات والدودة القارضة عقب رية المحاياة وتحمل الأرض لعملية الرش.