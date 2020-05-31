أخبار مصر | توصيات مهمة بشأن زراعة الذرة الرفيعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر توصيات مهمة بشأن زراعة الذرة الرفيعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، عددا من التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الرفيعة مراعاتها، خلال شهر يونيو.
وتشمل التوصيات كالآتي:
1- تزرع الذرة الرفيعة خلال شهر يونيو.
2- تبدأ الزراعة في جور على أبعاد 20 سم للأصناف الطويلة و15 سم للأصناف القصيرة.
3- تتم الزراعة في الثلث السفلى من الخط على الريشة العمالة المواجهة للشمس.
4– وتتم الزراعة بوضع 4 حبوب على عمق 2 – 3 سم وتغطى بالتراب الناعم.
5-تستخدم الأسمدة الحيوية مثل النتروبين والفوسفورين، لكي يوفر في كميات الأسمدة الكيماوية المستخدمة بقدار الربع، وذلك بهدف حماية البيئة من التلوث، ويتم خلط تلك الأسمدة مع الحبوب (التقاوى ) قبل الزراعة جيدا مع مادة لاصقة.
6-عند استخدام مبيدات فطرية تعامل بها التقاوي قبل الزراعة لتقليل أكل الطيور للتقاوي على أن يكون الري على البارد.
7-تتم العزقة الأولى لإزالة الحشائش بعد 18 يوما من رية الزراعة ويعقبها خف النباتات بمعدل نباتين للجورة الواحدة ثم التسميد بالسماد الأزوتي والبوتاسي ثلث جرعة التسميد الأزوتي (100 وحدة).
8- يتم التسميد الأزوتي بمعدل 35 وحدة أزوت في الدفعة الأولى و35 وحدة في الدفعة الثانية بعد الأولى 15 يوما على أن يتم وضع السماد تكبيشا أمام الجور وعلى بعد 5 سم.
9- يتم إجراء العزقة الثانية بعد الأولى بحوالي 15 يوما ويعقبها التسميد بالدفعة الثانية ثم الري.
10- يفضل إجراء رشة وقائية ضد الثاقبات والدودة القارضة عقب رية المحاياة وتحمل الأرض لعملية الرش.
خروج 182 مصابا بكورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 5693 حالة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ5693 متعافيًا.
تسجيل 1367 إصابة بكورونا و34 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد المصابين في مصر 23449 و913 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".