أخبار مصر | وزارة الشباب تطلق مسابقة تصميم لوجو المدينة الرياضية للعاصمة الادارية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إطلاق مسابقة تصميم لوجو لبعض المشروعات القومية للمتخصصين وفي مقدمتها المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمتميزين والموهوبين فنيا في مجال الدعاية والتصميم.

ويقوم المشارك باستيفاء استمارة المشاركة وارسال الاعمال على هذا الرابط قبل 10 يونيو المقبل.

وتشترط الوزارة أن يقوم المشارك بتسليم نسخة من التصميم أبيض واسود jpg، نسخة وأخرى ملونة مع مراعاة أن تكون الألوان صريحة أو متدرجة لكي يكون التصميم صالح للتنفيذ والطباعة.

وتتضمن المسابقة تصميم لوجو يعبر عن العاصمة الادارية الجديدة للمرحلة السنية من 16 الى 40 سنة، بشرط أن تكون فكرة اللوجو جديدة غير مقتبسة من اي لوجو أخر، وأن يصاحب اللوجو إسم الكيان باللغتين العربية والإنجليزية.

وفي حالة الفوز يلتزم المتسابق بتنفيذ التعديلات التي تقترحها اللجنة إن وجدت وتسليم الشعار بمقاسات psd "٣ سم * ٥ سم - ١٠ سم * ١٥ سم -٢٠ سم * ٣٠ سم".

وأكدت الوزارة أن قرارات لجنة التحكيم نهائية غير قابلة للطعن عليها، وسوف يحصل افضل تصميم من مرحلة الشباب على جائزة مالية قدرها 8000 ج، وافضل تصميم من مرحلة الطلائع على جائزة مالية قدرها 6000 ج.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".