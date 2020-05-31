أخبار مصر | توزيع المطهرات على سيارات النقل الجماعي بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر توزيع المطهرات على سيارات النقل الجماعي بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، لليوم الثاني على التوالي، حملاتها المكثفة، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات داخل وسائل النقل الجماعي.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم، على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها مؤكدًا سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون إرتدائها.

وأوضح المحافظ، أن الحملات شملت المرور علي مواقف النقل العام والسرفيس والميادين والشوارع الرئيسية حيث يتم إيقاف السيارات للتأكد من التزام المواطنين والسائقين من ارتداء الكمامات حفاظا علي سلامتهم ولتلاشي تطبيق الغرامة المقررة والبالغة 4 آلاف جنيه.

وأكد أن الحملات ستتم يوميا للتأكد من التطبيق الحازم وارتداء الكمامات، لافتا إلى التشديد على متابعة ارتداء الكمامات قبل الدخول لأي منشأة حكومية أو خاصة أو مقار البنوك والأسواق والمحال إلى جانب وسائل النقل الجماعي أو الخاص.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة التزام المترددين على تلك المنشآت بارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشهدت حملات اليوم، قيام محافظة الجيزة برش وتعقيم ايدي المواطنين من مرتادي سيارات النقل الجماعي بالمطهرات والكحول حفاظا علي السلامه العامة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى توزيع أدوات تعقيم ومواد مطهره في عدد من مواقف السيارات لتعقيم السيارات قبل صعود الركاب وبعد نزول الركاب بشكل دورى حفاظا علي سلامتهم وكذلك توزيع كمامات عليهم.

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وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الاجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الأجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

الجيزة: سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة حال عدم ارتداء قائدها أو ركابها الكمامة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بسحب كافة تراخيص السرفيس والأجرة، في حالة عدم التزام السائقين أو الركاب بإرتداء الكمامة.

وكلف محافظ الجيزة الجهات المعنية بتنفيذ القرار، من اليوم، على السائقين والمواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الأحترازية التى أتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورئيس جهاز السرفيس بالتنسيق مع رجال المرور بأستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار أرتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.

وناشد محافظ الجيزة أصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الألتزام بأرتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلأ بعد ارتداء الكمامة الواقية، مؤكدًا ضرورة تعقيم السيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية حرصًا على صحتهم من الأصابة بفيروس كورونا المستجد.

ودعا راشد، المواطنين بالإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها بأرتداء الكمامة لتوقيع الغرامة المقررة.