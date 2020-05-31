أخبار مصر | برلماني: تصفية حزب البناء والتنمية "صفعة" للجماعات الإرهابية

قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن التيارات والجماعات والكيانات الإرهابية والتكفيرية وفى مقدمتها جماعة الإخوان تلقت صفعة موجعة بعد الحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله.

وأوضح "زين الدين "، في بيان له اليوم الأحد، أن هذا الحكم حسم ملف الأحزاب القائمة على أساس دينى خاصة أن منطوق الحكم أكد قبول طلب لجنة الاحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانه العامة على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب.

وطالب عضو مجلس النواب بحل جميع الاحزاب القائمة على أساس دينى والتى تضم عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة خاصة أن الدستور المصرى يحظر إنشاء احزاب سياسية على أساس دينى إضافة إلى أن هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا كانت قد أوصت في جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استنادًا على تمويله للجماعات الإرهابية وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.

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وكانت قد قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أمس السبت، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الاحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانه العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب.

وكانت أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية، استنادًا على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.

يُذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.

وأضافت اللجنة فى مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، بخاصة أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهى القضية التى تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.