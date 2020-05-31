أخبار مصر | مرصد الإفتاء يشيد بتضحيات أبطال القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مرصد الإفتاء يشيد بتضحيات أبطال القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة في دار الإفتاء، بالعمليتين النوعيتين اللتين قامت بهما القوات المسلحة في شمال سيناء، وأسفرتا عن مقتل ثلاثة من إرهابيين "شديدي الخطورة"، واستُشهد وأصيب خلالها ضابطان وضابط صف وجنديان.
ووفقًا لما صرح به المتحدث العسكرى للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، أمس السبت، فقد تم الإقدام على تنفيذ كلتا العمليتين وفقًا لمعلومات استخبارتيه أفادت باختباء بعض العناصر الإرهابية في بعض الأوكار في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح، حيث تم العثور بحوزتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية ودانات آر بي جيه.
وأوضح المرصد، في بيان اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الباسلة، لم تتوان عن تقديم كل ما هو نفيس وغال في سبيل الدفاع عن رمال أرض الفيروز الحبيبة فقد قامت قواتنا من المهندسين العسكريين خلال الأسبوع الماضي باكتشاف وتدمير خمس عبوات ناسفة مزروعة لاستهداف أبطال القوات المسلحة على محاور التحرك كما استطاعت القوات الجوية تركيز عدد من القاصفات الجوية وتوجيهها لعده بؤر إرهابية تتمركز بها بعض العناصر الإرهابية، ما نتج عنه مقتل (16) من العناصر الإرهابية المختبئة بتلك الأوكار وتدمير عربتي دفع رباعي والعثور على مخزن يمتلئ بكمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستي الموجه لتلك العناصر الإرهابية.
ودعا المرصد، القوات المسلحة إلى استكمال ضرباتها الاستباقية والضرب بيد من حديد لتطهير أرض سيناء النفيسة من كل الأيادي الخسيسة التي تسعى إلى النيل منها مؤكدًا مساندته لأبطالنا من القوات المسلحة المصريه في حربهم ضد الإرهاب الغاشم، مؤكدا أنها تضحيات عظيمة في سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار أرض الوطن.
وتقدم المرصد بخالص العزاء لأسر شهداء أبطال القوات المسلحة، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل يد آثمة تحاول أن تهز أمن وطمأنينة أبناء هذا الوطن.