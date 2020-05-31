أخبار مصر | مرصد الإفتاء يشيد بتضحيات أبطال القوات المسلحة

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة في دار الإفتاء، بالعمليتين النوعيتين اللتين قامت بهما القوات المسلحة في شمال سيناء، وأسفرتا عن مقتل ثلاثة من إرهابيين "شديدي الخطورة"، واستُشهد وأصيب خلالها ضابطان وضابط صف وجنديان.

ووفقًا لما صرح به المتحدث العسكرى للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، أمس السبت، فقد تم الإقدام على تنفيذ كلتا العمليتين وفقًا لمعلومات استخبارتيه أفادت باختباء بعض العناصر الإرهابية في بعض الأوكار في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح، حيث تم العثور بحوزتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية ودانات آر بي جيه.

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وأوضح المرصد، في بيان اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الباسلة، لم تتوان عن تقديم كل ما هو نفيس وغال في سبيل الدفاع عن رمال أرض الفيروز الحبيبة فقد قامت قواتنا من المهندسين العسكريين خلال الأسبوع الماضي باكتشاف وتدمير خمس عبوات ناسفة مزروعة لاستهداف أبطال القوات المسلحة على محاور التحرك كما استطاعت القوات الجوية تركيز عدد من القاصفات الجوية وتوجيهها لعده بؤر إرهابية تتمركز بها بعض العناصر الإرهابية، ما نتج عنه مقتل (16) من العناصر الإرهابية المختبئة بتلك الأوكار وتدمير عربتي دفع رباعي والعثور على مخزن يمتلئ بكمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستي الموجه لتلك العناصر الإرهابية.