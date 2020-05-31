أخبار مصر | لمواجهة كورونا.. مقترح جديد من وزير القوى العاملة لمصانع العاشر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر لمواجهة كورونا.. مقترح جديد من وزير القوى العاملة لمصانع العاشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطمان وزير القوي العاملة محمد سعفان، على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية، بشركة أرما للصناعات الغذائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين.

واقترح "سعفان" تقسيم العمال بالمصنع لنظام ورديات واستبدال مصاريف النقل بتوفير أماكن أقامة للعاملين بمنطقة العاشر من رمضان بنظام التبادل كل ١٤ يوما.

وشدد الوزير على ضرورة حماية العمال قبل دخول العمل والخروج منه وضرورة ضمان التباعد الاجتماعي فيما بينهم حماية لهم ولاسرهم والمجتمع بشكل عام.

كما نوه الوزير إلى أهمية الصناعة ودورها المهم الذي تقوم به في الفتره الحاليه، وما قبلها وتوجيهات القيادة السياسية للاهتمام بقطاع الصناعة خاصة في تلك المرحلة المهمه للتي تمر بها البلاد.

وفي جولته، تفقد الوزير مصانع زيوت الطعام والصابون، أشاد بالإجراءات المتبعة في تعبئة الزجاجات وطرق تعقيمها بالاساليب الحديثة لحماية المواطنين.

القوى العاملة: 1.3 مليون جنيه منحة استثنائية لـ2600 عامل غير المنتظمة مسجل بجنوب سيناء

وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء قامت بصرف المنحة الاستثنائية التي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 2600 عاملا بقيمة إجمالية مليون و300 ألف جنيه.

وتلقى وزير القوي العاملة تقريرا بذلك من مدير المديرية ، أشار فيه محمد عبد الرحمن مدير المديرية إلي أنه تابع خلال أبريل الماضي صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف علي 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.

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ونوه إلي أن ما تم صرف في هذا الخصوص 475 ألف جنيه لنحو 950 عاملا غير منتظم، مشيرا إلي أن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 500 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي .