أخبار مصر | لمواجهة كورونا.. مقترح جديد من وزير القوى العاملة لمصانع العاشر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر لمواجهة كورونا.. مقترح جديد من وزير القوى العاملة لمصانع العاشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أطمان وزير القوي العاملة محمد سعفان، على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية، بشركة أرما للصناعات الغذائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين.
واقترح "سعفان" تقسيم العمال بالمصنع لنظام ورديات واستبدال مصاريف النقل بتوفير أماكن أقامة للعاملين بمنطقة العاشر من رمضان بنظام التبادل كل ١٤ يوما.
وشدد الوزير على ضرورة حماية العمال قبل دخول العمل والخروج منه وضرورة ضمان التباعد الاجتماعي فيما بينهم حماية لهم ولاسرهم والمجتمع بشكل عام.
كما نوه الوزير إلى أهمية الصناعة ودورها المهم الذي تقوم به في الفتره الحاليه، وما قبلها وتوجيهات القيادة السياسية للاهتمام بقطاع الصناعة خاصة في تلك المرحلة المهمه للتي تمر بها البلاد.
وفي جولته، تفقد الوزير مصانع زيوت الطعام والصابون، أشاد بالإجراءات المتبعة في تعبئة الزجاجات وطرق تعقيمها بالاساليب الحديثة لحماية المواطنين.
القوى العاملة: 1.3 مليون جنيه منحة استثنائية لـ2600 عامل غير المنتظمة مسجل بجنوب سيناء
وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء قامت بصرف المنحة الاستثنائية التي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 2600 عاملا بقيمة إجمالية مليون و300 ألف جنيه.
وتلقى وزير القوي العاملة تقريرا بذلك من مدير المديرية ، أشار فيه محمد عبد الرحمن مدير المديرية إلي أنه تابع خلال أبريل الماضي صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف علي 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.
ونوه إلي أن ما تم صرف في هذا الخصوص 475 ألف جنيه لنحو 950 عاملا غير منتظم، مشيرا إلي أن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 500 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي .
اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".