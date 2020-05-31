أخبار مصر | وزير النقل: 29% نسبة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي "السلام العاصمة الإدارية العاشر"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل: 29% نسبة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي "السلام العاصمة الإدارية العاشر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال وزير النقل المهندس كامل الوزير: إنه تم الانتهاء من نحو 33% من أعمال الكباري بمشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان، و70% من أعمال الأنفاق، و15.9% من أعمال جسور السكة، ونحو 12.5% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.
وجاء ذلك خلال تفقده اليوم الأحد، معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان.
وبدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور التبادلية ثم متابعة محطات وجسر المشروع حتى محطة العاصمة الإدارية.
واطلع الوزير على معدلات التنفيذ، حيث وصلت النسبة الكلية للمشروع 29%، حيث كان معدل إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائي 25% من النسبة المستهدفة.
وأكد الوزير خلال الجولة، أهمية المشروع حيث سيساهم فى ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك المساهمة في زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريًا وصناعيًا.
وتابع أن مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي، لها أهمية كبيرة في تعظيم منظومة النقل الجماعي، وأن منطقة محطة عدلي منصور ستكون نموذجا للنقل متعدد الوسائط (الخط الثالث للمترو - القطار الكهربائي shuttle bus - خط سكة حديد (عين شمس السويس).
ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني والإدارة العامة للمرور والنقل العام والجهات الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ مسارات خطوط shuttle bus. من محطة عدلي منصور حتى المطار، وإلى استمرار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة في كافة مواقع العمل بمشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات مترو الأنفاق وذلك للحفاظ على صحة وسلامة العاملين
خروج 182 مصابا بكورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 5693 حالة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ5693 متعافيًا.
تسجيل 1367 إصابة بكورونا و34 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد المصابين في مصر 23449 و913 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".