أخبار مصر | وزير النقل: 29% نسبة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي "السلام العاصمة الإدارية العاشر"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل: 29% نسبة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي "السلام العاصمة الإدارية العاشر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير النقل المهندس كامل الوزير: إنه تم الانتهاء من نحو 33% من أعمال الكباري بمشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان، و70% من أعمال الأنفاق، و15.9% من أعمال جسور السكة، ونحو 12.5% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.

وجاء ذلك خلال تفقده اليوم الأحد، معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان.

وبدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور التبادلية ثم متابعة محطات وجسر المشروع حتى محطة العاصمة الإدارية.

واطلع الوزير على معدلات التنفيذ، حيث وصلت النسبة الكلية للمشروع 29%، حيث كان معدل إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائي 25% من النسبة المستهدفة.

وأكد الوزير خلال الجولة، أهمية المشروع حيث سيساهم فى ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك المساهمة في زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريًا وصناعيًا.

وتابع أن مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي، لها أهمية كبيرة في تعظيم منظومة النقل الجماعي، وأن منطقة محطة عدلي منصور ستكون نموذجا للنقل متعدد الوسائط (الخط الثالث للمترو - القطار الكهربائي shuttle bus - خط سكة حديد (عين شمس السويس).

ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني والإدارة العامة للمرور والنقل العام والجهات الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ مسارات خطوط shuttle bus. من محطة عدلي منصور حتى المطار، وإلى استمرار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة في كافة مواقع العمل بمشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات مترو الأنفاق وذلك للحفاظ على صحة وسلامة العاملين