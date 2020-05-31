أخبار مصر | قابلة للغسل والاستعمال المتكرر.. الأوقاف تنتج كمامات قطنية لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر قابلة للغسل والاستعمال المتكرر.. الأوقاف تنتج كمامات قطنية لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، في بيان لها اليو الأحد، إنه بعد تطويرها لقناع الوجه الواقي وبوابات التعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأت إنتاج الكمامات القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه.

وأكدت المجموعة أنها سلمت أول دفعة من إنتاجها لوزارة الأوقاف، لتشرع بعد ذلك في التوسع في إنتاج الكمامات القطنية لتلبية احتياجات المواطنين.

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وقدمت وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك عددًا من الأنشطة والبرامج الدعوية الإلكترونية والتلفزيونية والإذاعية المتميزة منها برامج الدعوة الإلكترونية.

واستحدثت الأوقاف عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية المتميزة على بوابة الأوقاف الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الشباب منها:

1. إطلاق صفحة (وعي) عبر الفيس بوك، وتهدف هذه الصفحة إلى تكثيف ونشر الخواطر والرسائل وجميع الأعمال الدعوية على نطاق واسع. 2. نشر جميع المحاضرات والرسائل الدعوية المصورة للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف على قناة (منبر التجديد) على اليوتيوب. 3. نشر جميع المحاضرات والرسائل الدعوية المصورة للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف على قناة (منبر التجديد) الصوتية على الساوند كلاود، لنشر المحاضرات والرسائل الدعوية الصوتية. 4. إطلاق قناة (منبر التجديد) الصوتية على التليجرام، لنشر المحاضرات والرسائل الدعوية الصوتية. 5. نشر (17) كتابًا من خلال تطبيق (وعي) لأجهزة الأندرويد، من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إضافة إلى العديد من البرامج المرئية والمسموعة والمقالات المقروءة. 6. نشر عدد من رسائل الأوقاف المترجمة للعالم بلغت (6) رسائل باللغات الأجنبية المختلفة. 7. نشر (22) رسالة دعوية لشباب الأئمة وقيادات وزارة الأوقاف على صفحة وعي وقناة منبر التجديد على اليوتيوب.

برامج تلفزيونية: أما فيما يخص البرامج التلفزيونية منها برنامج حديث الساعة، على القناة الفضائية المصرية والثانية والنيل الثقافية وبرنامج في رحاب القرآن الكريم، على القناة الفضائية المصرية والنيل الثقافية وقناة نايل لايف برنامج ملتقى الفكر الإسلامي، على قناة النيل الثقافية.

Advertisements وبرنامج (كن صحابيًّا)، على قناة النيل للأخبار وبث جميع هذه البرامج على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، من خلال صفحات الوزارة والجهات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت الأوقاف إلى أن البرامج الإذاعية التي تم بثها عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم منها برنامج خاطرة دعوية وبرنامج في رحاب القرآن الكريم وبرنامج الكتب والمجلات والمقالات. ونشرت الاوقاف (76) كتابًا وموسوعة باللغة العربية، و(79) كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، إضافة إلى نشر عددي شهري رمضان وشوال 1441هـ من مجلتي (منبر الإسلام) و(الفردوس) إلكترونيًّا واللتان تصدران عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. وقدمت المسابقات التشجيعية والتي تمت بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة حيث تم إطلاق (3) مسابقات خلال شهر رمضان المبارك 1441هـ بالإضافة إلى مسابقة اللغة العربية للأئمة والواعظات التي نشرت على موقع الوزارة وعدد من المواقع الإلكترونية.

التعاون مع الوزارات والجهات الأخرى: وتعاونت مع وزارة الشباب والرياضة حيث تم بث سلسلة (رسائل إيمانية) قدمها للشباب نخبة من شباب أئمة الوزارة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تم رفعها على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف والبوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة. واعلنت عن التعاون مع وزارة الثقافة حيث تم طباعة ثلاثة كتب ضمن سلسة (رؤية) خلال شهر رمضان المبارك هي: (في رحاب فن المقال - الأدب مع سيدنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم" - فقه النوازل "كورونا المستجد أنموذجًا") ليصل إجمالي ما تم إصداره (15) مؤلفًا حتى الآن هي: (فقه الدولة وفقه الجماعة - الحوار الثقافي بين الشرق والغرب - مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة - حماية دور العبادة - الكليات الست - بناء الشخصية الوطنية - ضلالات الإرهابيين وتفنيدها - نعمة الماء.. نحو استخدام رشيد للمياه - مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة - بناء الوعي - فقه بناء الدول - الإسلام يتحدث عن نفسه).

وأتاحت وزارة الثقافة هذه الكتب للاطلاع عليها ضمن مبادرة (الثقافة بين إيديك)، كما تم إتاحتها أيضًا على موقع البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف.