شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ارتفاع بدرجات الحرارة الإثنين.. والقاهرة 34 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الاثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وإثارة الرمال والأتربة على اقصى غرب البلاد.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بمنخفض جوي متمركز في الصحراء الغربية بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «34– 19»، الإسكندرية «34– 18»، قنا «39- 22»، الأقصر «40 – 22»، أسوان «40– 23».

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