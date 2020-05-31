وزير النقل يتفقد العمل بمشروع القطار الكهربائى السلام /العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الأحد، أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام /العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان، حيث بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور التبادلية ثم متابعة محطات وجسر المشروع حتى محطة العاصمة الإدارية.

واطلع الوزير على معدلات التنفيذ، حيث وصلت النسبة الكلية للمشروع 29%، حيث كان معدل إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائي 25% من النسبة المستهدفة، حيث تم الانتهاء من ما يقرب 33% من أعمال الكبارى بالمشروع و70% من أعمال الأنفاق، و15.9% من أعمال جسور السكة وحوالي 12.5% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.

وأكد الوزير خلال الجولة على أهمية المشروع، حيث سيساهم في ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك المساهمة في زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريًا وصناعيًا، مضيفًا أن مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي لها أهمية كبيرة في تعظيم منظومة النقل الجماعي، لافتًا إلى أن منطقة محطة عدلي منصور ستكون نموذجًا للنقل متعدد الوسائط (الخط الثالث للمترو- القطار الكهربائي shuttle bus- خط سكة حديد (عين شمس /السويس)، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني والإدارة العامة للمرور، والنقل العام، والجهات الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ مسارات خطوط shuttle bus، من محطة عدلي منصور حتى المطار.

وأكد الوزير على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة في كافة مواقع العمل بمشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات مترو الأنفاق، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي السلام / العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان تقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة به شركات مصرية وطنية، بينما سيتم توريد الوحدات المتحركة من الخارج، وأن مسار القطار الكهربائي يبلغ طوله 70 كيلومترًا، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار، كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ 6 كبارى، وكذلك 2 نفق للقطار الكهربائي، بالإضافة إلى إنشاء 4 كباري للسيارات لخدمة المدن الجديدة، كما أنه سيجري مد خط القطار الكهربائي جنوب العاصمة الإدارية بطول 14 كيلو مترًا، ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية، حيث سيتم إنشاء 3 محطات في هذه المسافة، ليصل إجمالي طول القطار الكهربائي إلى 84 كيلو مترًا، وعدد محطات 15 محطة.

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وزير النقل يتفقد العمل بمشروع القطار الكهربائى السلام /العاصمة الإدارية الجديدة

وزير النقل يتفقد العمل بمشروع القطار الكهربائى السلام /العاصمة الإدارية الجديدة

وزير النقل يتفقد العمل بمشروع القطار الكهربائى السلام /العاصمة الإدارية الجديدة

وزير النقل يتفقد العمل بمشروع القطار الكهربائى السلام /العاصمة الإدارية الجديدة