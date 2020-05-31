شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد علني لبيع عشرات القطع الأثرية المصرية بكاليفورنيا (التفاصيل والأسعار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم إحدى صالات المزادات بولاية كاليفورنيا الأمريكية مزاداً علنياً عبر الفيديو كونفرانس نظراً لانتشار جائحة كورونا، لبيع العشرات من قطع الآثار المصرية ضمن (400) قطعة آثار رائعة.

وتعود الآثار للحضارات اليونانية والرومانية والبيزنطية والأسيوية وغيرها من حضارات العالم القديم، وسيتم البيع من خلال الإنترنت والمكالمات التليفونية.

وأكد جابرييل فاندرفورت رئيس ومالك المزاد، أن المزاد بدأ من الساعة (التاسعة صباحا) بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية وسيستمر طوال اليوم، وإنه بسبب القيود التي تفرضها دول العالم بشأن ضرورة البعد الاجتماعي بسبب فيروس كوفيد 19، فإن المعاينات المباشرة للقطع الأثرية سيكون صعبا، ولذا فإنه يسعدنا إرسال الكثير من الصور لمن يريد الشراء والمعاينة من خلال موقعنا على الانترنت.

وقال فاندرفورت: «نحن نقدم مجموعة مذهلة من الآثار المتنوعة ذات الثقافات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الحفريات، حيث سيحصل راغبي اقتناء القطع الأثرية على بعض القطع الرائعة بالفعل بأسعار رائعة».

وأوضحت إدارة المزاد على موقعها الرسمي أن من بين القطع الأثرية المصرية التي ستباع اليوم بالمزاد لوحة مصرية من غطاء تابوت؛ تعود للفترة المتأخرة، أي من حوالي 664-332 قبل الميلاد، بالإضافة إلى قناع مومياء«بحجم 33 بوصة × 14 بوصة، وموضوعة على حامل خشبي مخصص، وأن السعر المبدئي لها ما بين عشرة الآف دولار إلى اثنتي عشر ألف دولار.

وكذلك لوحة جنائزية كبيرة من الحجر الجيري القبطي، تعود للقرن الرابع أو الخامس الميلادي، وهي تصور شابًا راكعًا على كرسي أو وسادة داخل كوة مقببه مدعومة بأعمدة كورنثية، ويبلغ ارتفاعها 22 بوصة، ويتراوح سعرها المبدئي ما بين 6500 -9000 دولار.

ومن أجل التشجيع على البيع سيتم البيع بالتقسيط.

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وفي النهاية يقول مالك المزاد: «يمكن للمشترين الشعور بالأمان لأننا لا نقدم سوى قطع أثرية حقيقية والاطلاع عليها عبر الموقع التالي www.AncientResourceAuctions.com.

قطع أثرية تعود للحضارات اليونانية والرومانية والبيزنطية والأسيوية

قطع أثرية تعود للحضارات اليونانية والرومانية والبيزنطية والأسيوية

قطع أثرية تعود للحضارات اليونانية والرومانية والبيزنطية والأسيوية

قطع أثرية تعود للحضارات اليونانية والرومانية والبيزنطية والأسيوية