شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل إسنا» تشهد سابع ولادة قيصرية لمريضة بفيروس كورونا بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفى العزل باسنا المخصصة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، إجراء سابع ولادة قيصرية لسيدة حامل في العقد الثالث من عمرها، وتتلقى علاج الفيروس بالمستشفى، وسط إجراءات احترازية عالية لحماية المولود، ووضع الأم والجنين تحت الرعاية الطبية الكاملة، وأطلقت أسرته عليه اسم «آدم».

وقال وليد الضوي مدير العلاقات العامة بالمستشفى، إن الفريق الطبي نجح في إجراء سابع ولادة قيصرية، لسيدة حامل تتلقى علاج الفيروس بمستشفى العزل دخلت المستشفى مصابة بفيروس كورونا، وفي بداية شهرها التاسع، وكانت تعاني من ضيق في التنفس، حيث خضعت للمتابعة المستمرة من جانب أطباء النساء والولادة، حيث أجرى الولادة فريق طبي على أعلى مستوى من أبطال العزل الصحي، وهم: الدكتور محمد حمزة كشك دكتور النسا والتوليد مدير العزل الصحي، والدكتور محمد صلاح الصغير، طبيب أطفال، والدكتور عبدالفتاح عبدالرضي، وطبيب التخدير الدكتور أحمد عزمي، بجانب طاقم التمريض المتواجد بالمستشفى.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد حمزة، استشاري النساء والتوليد بالمستشفى، أنه تم تقييم وضع الحالة للسيدة الحامل بعد متابعتها وعمل تقرير يومي عن حالتها منذ دخولها المستشفى، وتم إجراء العملية القيصرية التي استغرقت قرابة الساعتين، موضحاً أن حالة الأم بصحة جيدة وتم نقلها لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى، وذلك كنوع من الإجراءات الاحترازية، كما تم فحص المولود الذكر ونقله لقسم الحضانات تمهيدا لعمل مسحة طبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.