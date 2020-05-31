شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: جهاز مدينة القاهرة الجديدة يستقبل 3466 طلب تصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استقبال جهاز مدينة القاهرة الجديدة لعدد (3466) طلب تصالح وتقنين الأوضاع لبعض المخالفات البنائية بالمدينة، طبقاً للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح أن إجمالي الطلبات المستوفاة بلغ حوالى 1423 طلبا، وتم معاينة 748 حالة، و540 حالة جارٍ معاينتها.

وأشار المهندس أمين عنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن المخالفات تنوعت بين استكمال بناء غرف السطح وتحويلها إلى سكنى وتمثل نسبة 95%، وتغيير استخدام جزء أو كل مساحة البدروم من نشاط خدمى إلى نشاط سكنى بنسبة 25٪، وكذا تغيير استخدام من نشاط سكنى إلى نشاط إدارى بنسبة 15%، وتغيير استخدام جزء أو كل المساحة من المولات، وزيادة مسطحات المبانى بدون ترخيص لعدد 9 مولات تجارية.

وقال المهندس أمين غنيم: جارٍ التجهيز لفترة ما بعد إنتهاء مهلة التقدم بطلبات التصالح، حيث إنه يجرى حاليآ رصد جميع الحالات المخالفة، والتى لم تتقدم بمستندات التصالح حتى الآن تمهيدا لاتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ الازالة فور حلول التوقيت.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى انه سبق أن تم الإعلان على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع «فيس بوك» عن أسلوب التقدم على التصالح في المخالفة، والمستدات المطلوبة للتقديم على طلب التصالح.

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