شكرا لقرائتكم خبر عن متعافية من كورونا عمرها 74 عاماً.. الحاجة سهير: «ما يذل الإنسان إلا المرض» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، فيديو، عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك، يوضح فرحة تعافي مسنة تبلغ من العمر 74 عامًا عقب شفائها من فيروس كورونا المستجد وخروجها من الحجر الصحي بالعجمي عقب تعافيها بعد 22 يومًا.

ودعت الحاجة سهير للأطقم الطبية، وخاصة الدكتورة ميرفت السيد، وقالت «عاوزة تبقي أكتر من مدير بالمستشفى وربنا يبعد عنكم المرض لأنه ما يذل الإنسان إلا المرض»، بجانب تمنيها بشفاء جميع المرضى بالحجر وخروجهم منه.