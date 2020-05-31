شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 17.3% من المصريين مدخنون.. و5798 جنيه متوسط الإنفاق عليه سنويا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 17.3٪ من إجمالي السُكان (15 سنة فأكثر) مدخـنون، وهو ما يمثل 11.1 مليون نسمة، وفقاً لتقديرات السكان لعام 2018.

وتبلغ نسبة المدخنين بين الذكور 34.2٪، مقابل 0.2٪ بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي «ظاهرة ذكورية بالأساس».

وأشار الجهاز إلى أن متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسرة المصرية التي بها فرد مدخن أو أكثر بلغ نحو 5798 جنيه.

وأوضح الجهاز في تقرير له أن نحو 30 مليون فرد يتعرضون للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن أو أكثر داخل الأسر (17.9 مليون بالريف، 12.2 مليون بالحضر ).

ورغم أن ظاهرة التدخين هي ظاهرة ذكورية بالأساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث إلا أن نسبة كبيرة منهن يصبحن عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد واحد فقط أو أكثر داخل الأسرة مدخن.

وقال جهاز الإحصاء إن أعلى نسبة مدخنين في الفئة العمرية (45-54 سنة) فتبلغ 22.5% يليها الفئة العمرية (35-44 سنة) حوالي 22% ثم الفئة (25-34 سنة) حوالي 20% وهي نسب مرتفعة ولها دلالة خطيرة وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات العمرية هي فئات شابة.

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وتركزت أعلى نسبة مدخنين بين الحالات التعليمية المختلفة كانت لمن يقرأ ويكتب والحاصلين على شهادة محو الأمية حيث تقترب النسبة لكل منهما من 28%، وأقل نسبة مدخنين على الإطلاق توجد بين الحاصلين على شهادة جامعية فأعلى 13.2%.