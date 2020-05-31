شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يشيعون جنازة الشهيد «علي الشربيني» بمسقط رأسه بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أهالي قرية ميت علي التابعة لمركز المنصورة والقرى المجاورة، الأحد، جثمان الشهيد مجند علي السيد الشربيني بمسقط بعزبة العيسوي، والذي استشهد في شمال سيناء أمس إثر انفجار عبوة ناسفة.

وصل الجثمان في سيارة إسعاف ملفوفا في علم مصر وتسابق شباب القرية لحمله للمسجد ولمثواه الأخي، وتم وضع الجثمان على سيارة إطفاء يتقدمها عدد من جنود الشرطة العسكرية وسط حالة من الحزن والغضب بين أهالي قريته.

وردد المشيعون هتافات ضد الإرهاب منها «لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله»، و«يا شهيد اتهنا اتهنا واستنانا على باب الجنة».

وأكد خطيب القرية أن الشهيد يشفع في سبعين من أهله يوم القيامة وسبقه للشهادة عدد كبير من كبار صحابة النبي، والشهيد من الأبطال المكرمين في الجنة لأنه استشهد وهو يدافع عن وطنه.

وخلال الجنازة سقطت أمه على الأرض، وهي تجري خلف الجنازة في محاولة لوداع نجلها الوداع الأخير، وهى تهتف «سايبني لمين يا على منهم لله الكفرة اللى خطفوك من حضني وحرموني منك».

وأضافت «كان قايل أنا هآجي إجازة بكرة يا أما، ادعي لي، ورجع لي جثة في صندوق، ياريتهم قتلوني معاك علشان مش هأقدر أعيش من غيرك».

وأكد أصدقاء الشهيد أنه كان على موعد معهم في أول إجازة له منذ أول رمضان، واتصل بأمه وأخبرها أنه خلاص جاي أجازة الأحد، وطلب منها «تعمل له الأكل اللي بيحبه»، لكنه للأسف استشهد بعبوة ناسفة زرعها الإرهابيين وتسببت في استشهاده هو وزملائه.

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وأشاروا إلى أنه كان حسن الخلق وطيب ويحبه جميع أهالي القرية، مطالبين بإطلاق اسمه على إحدى مدارس القرية تخليدًا لبطولته.