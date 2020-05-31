شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط متهمان في إعادة تدوير الحشيش بمطروح.. وضبط 82 طربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن 2 من العناصر الإجرامية بمطروح تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وإعادة تدويره وخلطه لإنتاجه بكميات كبيرة، عثر وبحوزتهما 82 طربة لمخدر الحشيش.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط 2 من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش، وإعادة تدوير وخلط المخدر لإنتاجه بكميات كبيرة، متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة مكانًا لمزاولة نشاطهما في الإتجار والترويج.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، أمكن استهدافهما وضبطهما اثناء تواجدهما بالضبعة وبحيازتهم 82 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20.500 كيلو جرام و2 كيلو جرام من المادة الخام لمسحوق بودرة الحشيش و2 مكبس حديد يدوي و3 قطع معدنية تستخدم في عملية كبس مخدر الحشيش والأدوات المستخدمة في عمليات الكبس والتصنيع ومبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه و2 هاتف محمول وميزان وسيارة، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و170 ألف جنيه.