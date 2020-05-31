«الداخلية»: تحرير 882 قضية تموينية وغلق 247 محل لمواجهة كورونا في 24 ساعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الداخلية جهودها، في متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق خلال 24 ساعة. وقالت: «في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب، وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وقد أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن 882 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، وضبط 247 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 23,449

تعافي 5,693

وفيات 913

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