شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة منافذ صرف المعاشات بعد غلق التأمينات بسبب «كورونا» بإيتاي البارود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود، بالتنسيق مع مكتب بريد ايتاي البارود والإدارة التعليمية وبنك الائتمان الزراعي، عن زيادة عددا منافذ صرف المعاشات، لمنع الزحام بعد غلق التأمينات الاجتماعية لمدة 15 يوم بسبب ظهور حالة كرونا بأحد العاملين بها.

وذكر بيان صادر عن الوحدة المحلية بأنه تم التنسيق مع مكتب البريد لتوفير عدد ٣ ماكينات صرف متحركة لصرف المعاشات داخل مدرسة الشهيد عبدالهادي السقا الإعدادية بنين، بالإضافة إلى مكاتب البريد الرئيسية بالمدينة ومكاتب القرى، كما تم التنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعي لصرف المعاشات بالفرع الرئيسى والفرعى داخل المدينة وبمقرات البنك بالقري، بالإضافة إلى ماكينات الصرف الآلي أمام البنوك.

ودعت الوحدة المحلية في بيانها المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالمواعيد المحددة لصرف المعاشات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحثت المستحقين بالقرى على التوجه إلى أقرب فرع بريد أو بنك التنمية الموجود بنطاق قريتهم لمنع الزحام بفروع المدينة.