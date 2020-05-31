شكرا لقرائتكم خبر عن مد أجل النطق بالحكم على متهمي «جبهة النصرة» لـ21 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل النطق بالحكم على 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«جبهة النصرة» لجلسة 21 يونيو. صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد الجمل. كانت النيابة احالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم أنشأوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة، فضلا عن قيامهم بضم عدد آخر إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة، واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 23,449

تعافي 5,693

وفيات 913

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