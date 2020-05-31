شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ميناء الإسكندرية: لا تعامل مع أي شخص لا يرتدي كمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، تعليمات مشددة لجميع الجهات العاملة في الميناء والعاملين بالالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد «شاهين» في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أنه لن يسمح بتواجد العاملين سواء بالهيئة أو جميع الجهات الأخرى دون ارتداء الكمامات الواقية، منوها أنه لن يجري التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.

وفي سياق متصل شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والحاويات، إذ بلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 56 سفينة تحمل سلع وبضائع إستراتيجية.

ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن البضائع الواردة من الخارج تقدر بـ 90 ألف طن وتشمل قمح ومواد بترولية وفول صويا وأخشاب وبضائع عامة جاري تفريغها .

وأشار «الغندور» إلى تصدير 5500 طن بضائع إلى الخارج، فضلا عن دخول وخروج 5523 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 687 حاوية مقابل 1080 حاوية واردة من الخارج.

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