شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يكشف السبب الحقيقي وراء وفاة «ممرض» بالمستشفى الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن الجامعة تنعي وفاة أحد العاملين بالمستشفى الجامعي، حيث يعمل بالتمريض، والذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بالتهاب في المخ، وجرى احتجازه داخل العناية المركزة بالمستشفى.

وأضاف: «طلبنا تقريرا من عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي ومدير المستشفى عن حالة المتوفي أبوبكر محمد، مشيرا إلى أن المتوفي خضع للعلاج اللازم إلا أنه وافته المنية».

في سياق آخر قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إلزام جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بإدارة الجامعة وأفراد الأمن وغيرهم بارتداء الكمامات الواقية، وذلك أثناء فترة تواجدهم بمقار عملهم بالجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها ومراكزها المختلفة، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح «حسن»، أنه يحظر دخول الجمهور إلى الجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها ومراكزها المختلفة بدون ارتداء الكمامات الواقية، موجهًا جميع جهات الجامعة المختصة باتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة ومراعاة جميع قواعد مكافحة العدوى وعدم انتشار الفيروس، وتطبيق كل قواعد السلامة والصحة المهنية.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لحماية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين بالجامعة والمترددين عليها.

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