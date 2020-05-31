شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأوقاف الدعوي خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك 1441هـ – 2020م عددًا من الأنشطة والبرامج الدعوية الإلكترونية والتلفزيونية والإذاعية المتميزة، وذلك على النحو التالي:

أولا: برامج الدعوة الإلكترونية:

تم استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية المتميزة على بوابة الأوقاف الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الشباب على النحو التالي:

إطلاق صفحة «وعي» عبر الفيس بوك، وتهدف هذه الصفحة إلى تكثيف ونشر الخواطر والرسائل وجميع الأعمال الدعوية على نطاق واسع.

تم نشر جميع المحاضرات والرسائل الدعوية المصورة للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف على قناة «منبر التجديد» على اليوتيوب.

تم نشر جميع المحاضرات والرسائل الدعوية المصورة للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف على قناة «منبر التجديد» الصوتية على الساوند كلاود، لنشر المحاضرات والرسائل الدعوية الصوتية.

تم إطلاق قناة «منبر التجديد» الصوتية على التليجرام، لنشر المحاضرات والرسائل الدعوية الصوتية.

تم نشر 17 كتابًا من خلال تطبيق «وعي» لأجهزة الأندرويد، من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إضافة إلى العديد من البرامج المرئية والمسموعة والمقالات المقروءة.

تم نشر عدد من رسائل الأوقاف المترجمة للعالم بلغت 6 رسائل باللغات الأجنبية المختلفة.

تم نشر 22 رسالة دعوية لشباب الأئمة وقيادات وزارة الأوقاف على صفحة وعي وقناة منبر التجديد على اليوتيوب.

ثانيًا: البرامج التلفزيونية

برنامج حديث الساعة، على القناة الفضائية المصرية والثانية والنيل الثقافية.

برنامج في رحاب القرآن الكريم، على القناة الفضائية المصرية والنيل الثقافية وقناة نايل لايف.

برنامج ملتقى الفكر الإسلامي، على قناة النيل الثقافية.

الفقرة الدينية ببرنامج صباحنا مصري على الفضائية المصرية.

برنامج «كن صحابيًّا»، على قناة النيل للأخبار.

الأمسيات الرمضانية على موقع الوزارة.

وتم بث جميع هذه البرامج على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، من خلال صفحات الوزارة والجهات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ثالثًا: البرامج الإذاعية التي تم بثها عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم

برنامج خاطرة دعوية.

برنامج في رحاب القرآن الكريم.

رابعًا: الكتب والمجلات والمقالات

تم نشر 76 كتابًا وموسوعة باللغة العربية، و79 كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، إضافة إلى نشر عددي شهري رمضان وشوال 1441هـ من مجلتي «منبر الإسلام» و«الفردوس» إلكترونيًّا واللتان تصدران عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى العديد من المقالات التي تنشر بعدد من الجرائد والصحف القومية للأئمة والواعظات.

سادسًا: التعاون مع الوزارات والجهات الأخرى

التعاون مع وزارة الشباب والرياضة

تم بث سلسلة «رسائل إيمانية» قدمها للشباب نخبة من شباب أئمة الوزارة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تم رفعها على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف والبوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة.

التعاون مع وزارة الثقافة

تم طباعة 3 كتب ضمن سلسة «رؤية» خلال شهر رمضان المبارك هي: (في رحاب فن المقال – الأدب مع سيدنا رسول الله “صلى الله عليه وسلم” – فقه النوازل “كورونا المستجد أنموذجًا”) ليصل إجمالي ما تم إصداره ضمن سلسلة رؤية 15 مؤلفًا حتى الآن، هي: (فقه الدولة وفقه الجماعة – الحوار الثقافي بين الشرق والغرب – مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة – حماية دور العبادة – الكليات الست – بناء الشخصية الوطنية – ضلالات الإرهابيين وتفنيدها – نعمة الماء.. نحو استخدام رشيد للمياه – مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة – بناء الوعي – فقه بناء الدول – الإسلام يتحدث عن نفسه).

وأتاحت وزارة الثقافة هذه الكتب للإطلاع عليها ضمن مبادرة «الثقافة بين إيديك»، كما تم إتاحتها أيضًا على موقع البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف.

وكان من نتائج هذا النشاط ما تم رصده من زيادة عدد المتابعين لموقع وزارة الأوقاف، حيث زاد عدد المتابعين لموقع الوزارة خلال الشهر الفضيل نحو 800 ألف متابع، ليصل إجمالي عدد المتابعين إلى (24،850,515) متابعًا، كما زاد عدد المشتركين في صفحة الوزارة على فيسبوك نحو ستين ألف مشترك، ليصل إجمالي عدد المشتركين (1,158,000) مشترك.