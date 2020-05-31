شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تسير 8 رحلات إلى لبنان لإعادة 1400 مصري من بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، تنظيم 8 رحلات جوية استثنائية لإجلاء 1400 مصري من بيروت، لإعادتهم إلى أرض الوطن.

وأكدت المصادر لـ«المصري اليوم»، أنّه من المنتظر أن تقلع رحلات الإجلاء الثمانية على مدى 3 أيام، وهي 3 و4 و5 يونيو المقبل، بواقع 4 رحلات في اليوم الأول تقل 600 مصري، و4 رحلات على اليومين التاليين لإعادة 800 مصري إلى أرض الوطن.

وأوضحت المصادر، ان السفارة المصرية ببيروت، فتحت الباب أمام المواطنين المصريين لتقديم طلبات العودة إلى الوطن.

وقالت المصادر، إنّه لن يتم السماح لأي شخص بالدخول إلى مبنى الوزارة أو الشركات التابعة دون كمامة بداية من الأحد الجاري عقب اجازه العيد .

وأضافت المصادر، أنّه يتم تطبيق التدابير على العاملين التابعين للوزارة بحزم، وحال الاشتباه في أي حالة تصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، سيتم عزلها فورا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشارت المصادر، إلى أنّه سيتم أخذ مسحات لأي مشتبه بهم، وعزل أي مخالط لأي مصاب بكورونا، إضافة إلى استمرار التعقيم التام للمباني والمكاتب، مشيرة إلى أنّه سيتم الاكتفاء بـ50% من قوة العمل، لحين وصول تعليمات جديدة تسمح بعودة العاملين بكامل قوتهم.

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وكانت وزارة الطيران المدني، أعلنت الانتهاء إجراءاتها الوقائية المتشددة ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، للحد من انتشار الفيروس القاتل، من خلال تعقيم وتطهير منشآتها ومعدات التشغيل والخدمة الأرضية، وسيارات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، وصالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، والمطارات المصرية.