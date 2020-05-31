السداد على 10 سوات.. "سيتي إيدج" تطرح شقق للأطقم الطبية في العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، عن طرح مشروعها الجديد "المقصد رزيدناسز" بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن بروتوكول التعاون المُبرم بين شركة سيتي ايدج وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإدارة وتسويق عدد من مشروعات مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة: "تماشيًا مع ما تقدمه الدولة من دعم وتعزيز للأطقم والفرق الطبية وتقديرا منا لمجهوداتهم الكبيرة في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، نقدم لهم في مشروعنا الجديد عرضًا خاصًا بطرق سداد تصل إلى 10 سنوات، وهذه لفتة بسيطة تعبر عن مدى اعتزازنا بهذا القطاع الذي يبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية صحة المصريين جميعًا".

ويتكون المشروع من مجموعة من العمارات السكنية تضم وحدات ذات مساحات متنوعة تبدأ من 111 مترًاً وحتى 187 مترًا كاملة التشطيب ويقع على مساحة 214 فدانًا مقسمة إلى منطقتين حيث راعى التصميم الهندسي تنوع الوحدات السكنية لتناسب مختلف الأذواق وتجمع بين التصميمات الكلاسيكية والمعاصرة.

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وتتميز تصميمات الوحدات السكنية ذات التشطيب الفاخر بالاستخدام الأمثل للمساحات والإطلالات المتميزة على الحدائق الداخلية والمساحات الخضراء، ويتوسط المشروع منطقة سكنية متعددة الاستخدامات تتضمن محال تجارية مختلفة ومكاتب بالإضافة إلى الوحدات السكنية.

وقال المهندس محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتى إيدج: "يأتي طرح مشروع "المقصد رزيدناسز" ليسجل نجاحا جديدا لخطط شركة سيتي ايدج في إدارة وتسويق مشروعات مدن الجيل الرابع، ويحتل هذا المشروع مكانة خاصة لأنه أول حي عمارات سكنية يتم طرحه بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل أحد أبرز مدن الجيل الرابع المخطط إقامتها ضمن رؤية 2030 لزيادة الرقعة العمرانية لمصر".

ويحتل مشروع "المقصد رزيدناسز" موقعًا متميزًا في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقع بالقرب من المحاور الرئيسية للمدينة ويطل على المدينة الرياضية بالقرب من حي السفارات والمدينة الذكية والجامعتين الكندية والأوروبية، وكذلك مطار العاصمة الإدارية الجديدة الدولي.​