محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قالت وزارة الخارجية، أنه تمت مخاطة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للنظر في طلب تمديد جوازات سفر المصريين بالخارج 6 أشهر، في ضوء صعوبة حصولهم على جوازات سفر جديدة لتوقف إرسال الحقائب الدبلوماسية، حيث أفادت الإدارة بتمديد الجوازات لمدة 6 أشهر.
يأتي ذلك ردًا على الطلب المقدم من النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بشأن تمديد جوزات سفر المواطنين المصريين بالخارج حتى يتثنى تجديد إقامتهم.
وتوجهت النائبة بالشكر لوزارة الخارجية على استجابتها لطلبها، وإعلائها مصلحة المصريين في الخارج، والتدخل السريع لحل أزماتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طلب النائبة غادة عجمي.. "الخارجية" تمدد جوازات سفر المصريين بالخارج 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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