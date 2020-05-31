خلال حملة أمنية.. ضبط 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط حملة أمنية مكبرة، استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص. وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 6 أشخاص، بحوزتهم (2بندقية آلية- 3 بنادق خرطوش- فرد خرطوش- 120 طلقة مختلفة الأعيرة). وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط حائزيها.

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