مع عدم الاحتفاظ بالمصرية.. وزير الداخلية يوافق على تجنيس مواطنة بجنسية أمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بالموافقة على تجنيس مواطنة بجنسية أمريكية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية. ونشرت الوقائع المصرية، في عددها الصادر اليوم الأحد، تفاصيل القرار الذي تضمن اسم المسموح لها التجنس وجنسياتها الجديدة، مع عدم احتفاظها بالجنسية المصرية.

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