للحد من انتشار "كورونا".. الداخلية تواصل حملاتها وتضبط 882 قضية تموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 882 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، ضبط 247 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها.

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