الأمن يكشف لغز مقتل مسنة داخل منزلها في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، ملابسات واقعة مقتل ربة منزل، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، تم ضبطه.

تبلغ لمركز إيتاى البارود بمديرية أمــن البحيرة بوفاة ربة منزل "سن 75"، مقيمة بناحية كفر الحناوي بدائرة المركز"، بالانتقال والفحص عُثر على جثتها وبها جروح طعنيه، وتبين سلامة منافذ المنزل وعدم وجود بعثرة بمحتوياته.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بذات الناحية).

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة وقرر قيامه بتسلق المنزل المجاور لمنزل المجني عليه وقفزه إلى سطح منزلها وحال استشعارها تواجده وشروعه في سرقتها قام بالتعدي عليها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها واستولى على (مبلغ مالي- هاتف المحمول خاص بالمجني عليها) وأضاف بإصابته بخدوش بالوجه إثر مقاومة المجني عليها له.

وتم بارشاد المتهم ضبط المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.