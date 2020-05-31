تأجيل محاكمة 35 متهمًا بالاعتداء على حملة إزالة تعديات "جزيرة الوراق" لـ22 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، جلسة محاكمة 35 متهمًا؛ لقيامهم في 16 يوليو 2017 بالتجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات بـ"جزيرة الوراق"، لجلسة 22 يونيو.

عقدت المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة، بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

تضمنت التحقيقات التي باشرتها نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة، أقوال العميد شريف الجمل رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أثناء الأحداث، من أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتم نقل القوات عبر المعديات لتأمين تنفيذ تلك القرارات.

وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات، وقاموا برشقهم بالطوب والحجارة، ورغم نصحهم والتنبيه عليهم بفتح الطرق وعدم اعتراض الأجهزة التنفيذية من تنفيذ القرارات التي تتضمن إزالة العقارات المخالفة غير المأهولة بالسكان والأراضي الزراعية غير المثمرة فقط وأنه لن يتم إخراج الأهالي من مساكنهم؛ إلا بعد تدبير الدولة سكنًا بديلا لهم، إلا أن الأهالي لم يمتثلوا وقاموا بقذف القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، وتسبب ذلك في إصابة 33 ضابطًا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم ضبط 9 من المتجمهرين المعتدين على القوات.