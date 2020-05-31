مصر | كشف ملابسات واقعة مقتل ربة منزل في البحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، في ضبط مرتكب واقعة قتل ربة منزل 75 عاما ناحية كفر الحناوى بدائرة مركز إيتاى البارود وكشف ملابسات الواقعة.

البداية عندما تبلغ لمركز إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة بوفاة ربة منزل وبالإنتقال والفحص عُثر على جثتها وبها جروح طعنيه وتبين سلامة منافذ المنزل وعدم وجود بعثرة بمحتوياته.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بذات الناحية).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكاب الواقعة وقرر قيامه بتسلق المنزل المجاور لمنزل المجنى عليه وقفزه إلى سطح منزلها وحال إستشعارها تواجده وشروعه فى سرقتها قام بالتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها وإستولى على (مبلغ مالى- هاتف المحمول خاص بالمجنى عليها) وأضاف بإصابته بخدوش بالوجه إثر مقاومة المجنى عليها لـه.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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"بكامل ملابسه".. هكذا كان حال رجل مسن سقط بترعة الزمر، بمنطقة العمرانية، ولقي مصرعه في الحال، فأمرت النيابة العامة جنوب الجيزة، التصريح بدفنه نتيجة سقوطه، وأمرت بالتحريات حول الواقعة.

كان ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية قد تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بغرق مسن في ترعة الزمر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة المتوفي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

وفي سياق منفصل، كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب، ويدعى "رجب" على أيدي احد جيرانه في قرية الجملة بمنطقة العياط.

وأوضحت التحقيقات، أن الخلافات بين الطرفين تعود لعام مضى، عندما كان شقيق القتيل قد خطب فتاة ثم انفصلا، وفي يوم الواقعة ذهب المجني عليه وشقيقه إلى نفس الشارع الذي تقطن فيه أسرة خطيبته السابقة، لكي يتناولا الإفطار مع أحد أقاربهما الذي يقطن في نفس الشارع الذي تقطن به خطيبته السابقة، وفور رؤيته لأهلها، حدثت مشاجرة، وتدخل كل من الطرفين من العائلتين لمناصرة طرفه، الامر الذي دفع المجني علية التوجة لمساعدة شقيقه، ولكنه تلقي طعنه نافذة بالصدر وسط أحداث المشاجرة، فسقط قتيلا.

بداية الواقعة، تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العياط قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "رجب. ص. ع" في العقد الثاني من عمره، مصاب بطعنة نافذة ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، ومقيم بقرية الجملة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيق المجني عليه وأهل خطيبته السابقة وتدخل كلا الطرفين لمناصرة أقاربه إلى أن انتهى الأمر بسقوط المجني عليه غارقًا في دمائه، وتم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم فرض كردون أمني على القرية لمنع تجدد المشاجرة مرة أخرى.