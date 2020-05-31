مصر | ضبط 4655 كمامة وعبوة مطهرات مجهولة المصدر بالإسكندرية

تمكن رجال الأمن بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط 4655 عبوة من المستلزمات الطبية (مطهرات- كمامات- جوانتيات) مجهولة المصدر وبدون مستندات، بحوزة مسئول محل لبيع المستلزمات الطبية كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بقصد تقليل المعروض منها لرفع سعرها دون مبرر.

جاء ذلك، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأقدم مدير شركة بالهرم، على عرض مواد مطهرة مجهولة المصدر، مثل "الكحول الإيثيلي"، على فيسبوك، على أنها مسجلة بوزارة الصحة، وذلك لتحقيق الأرباح الكبيرة، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه، ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات حول الواقعة وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على المضبوطات، لكتابة تقرير واف.

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بداية الواقعة، كانت معلومات قد وردت لضباط شرطة مباحث التموين، تفيد بقيام مالك شركة بدائرة قسم الهرم، بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية "كحول إيثيلى" مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وتبين عدم تواجده بالشركة، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبمواجهته أقر بقيام مالك الشركة بإنشاء وإدارة الحساب المشار اليه، بغرض الترويج لبيع المواد المطهرة "كحول إيثيلي"، كما أرشد عن مخزنين تابعين للشركة، ضُبط بهما 25 جركن مختلف الأحجام بداخلهم مادة يشتبه في كونها كحول إيثيلى، و134 كرتونة تحوى على 4082 عبوة مختلفة الأحجام بداخلها مواد مطهرة جيل وسوائل مجهولة المصدر، وكمية من العبوات الفارغة المُعدة للتعبئة وتحفظت القوات على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.